Vrouw op dak van gebouw in Haarlem

Foto’s: Rowin van Diest Bekijk Fotoserie

Haarlem Hulpdiensten zijn vrijdagavond massaal in actie gekomen, nadat er een vrouw op het dak van een gebouw zat aan de Zijlweg.

Door Lotte Verheul - 7-10-2016, 22:07 (Update 7-10-2016, 22:07)

Het vermoeden bestond dat de vrouw mogelijk in de war was en van het dak wilde springen. Ambulance, brandweer en veel politie werden richting de Zijlweg in Haarlem gestuurd.

De politie had de situatie snel onder controle. Agenten konden de vrouw van het dak halen, waarna zij is meegenomen naar het politiebureau.