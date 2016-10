Raad blij met groene Europaweg

HAARLEM - De complimenten vlogen deze week door de lucht in de raadscommissie beheer over de plannen van wethouder Cora-Yfke Sikkema (GroenLinks) met de Europaweg in Schalkwijk.

Door Annalaura Molducci - 7-10-2016, 17:47 (Update 7-10-2016, 17:47)

Er verdwijnt een hoop asfalt omdat de weg smaller wordt en er komt veel groen voor terug. Bovendien sleept Haarlem voor het project een riante subsidie van de provincie binnen.

De Europaweg tussen de Schouwbroekerbrug en Aziëweg wordt volgend jaar flink aangepakt omdat het asfalt en de fietspaden van slechte kwaliteit zijn. Op vier kruispunten worden...