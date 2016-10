Schoter Lyceum stopt gym op kunstgras

HAARLEM - Het Schoter Lyceum in Haarlem is gestopt met de gymlessen op het kunstgras van voetbalclub Haarlem Kennemerland. Aanleiding is de tv-uitzending van Zembla afgelopen week die stelt dat de korreltjes van kunstgras kanker kunnen veroorzaken.

Door Arthur de Mijttenaere - 7-10-2016, 17:15 (Update 7-10-2016, 17:22)

Rector Arjan van Waveren zegt dat hij na de uitzending veel bezorgde vragen van ouders hoorde en dat in overleg met de gymdocenten hiertoe is besloten. De ouders van de meer dan duizend leerlingen hebben een brief gekregen.

Ook wethouder Merijn Snoek (Sport) heeft diverse mails van ouders gekregen die zich zorgen maken over kunstgras. Sportverenigingen geven die verontruste signalen ook af en hij weet dat een voetbalclub overweegt om de keeperstrainingen niet meer op kunstgras te houden.

Het is voor de school een makkelijk besluit. ,,We kunnen makkelijk gymmen op echt gras, genoeg ruimte daarvoor. Bovendien gaan we snel binnen gymmen.’’

De uitzending van Zembla van afgelopen woensdag heeft bij veel voetbalclubs tot bezorgdheid geleid. Veel ouders vragen zich af of het wel verantwoord is om hun kind op kunstgrasvelden te laten voetballen.

De rector noemt het besluit geen paniekvoetbal. ,,We nemen het zekere voor het onzekere. Het Schoter Lyceum wacht voor volgend jaar af wat de uitslag is van een nieuw Europees gezondheidsonderzoek naar kunstgras.