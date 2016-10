Onrust bij Haarlemse clubs en ouders over kunstgras en kanker

HAARLEM - Ook wethouder Merijn Snoek (Sport) heeft diverse mails van ouders gekregen die zich zorgen maken over kunstgras. Sportverenigingen geven die verontruste signalen ook af en hij weet dat een voetbalclub overweegt om de keeperstrainingen niet meer op kunstgras te houden.

Door Arthur de Mijttenaere - 7-10-2016, 17:13 (Update 7-10-2016, 17:18)

Voor zover Snoek weet is het Schoter Lyceum, dat is gestopt met de gymlessen op kunstgras, in Haarlem de enige school die deze maatregel heeft genomen. De uitzending van Zembla dat spelen op kunstgras kan leiden tot kanker veroorzaakt veel...