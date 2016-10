Schone mode bij Brand Mission in Haarlem

United Photos/Paul Vreeker Eigenaresse Lonneke Verbunt: ,,Het eerste jaar was erg zwaar.’’

HAARLEM - ,,Goh, het is hier eigenlijk best leuk’’, doet Lonneke Verbunt een reactie van een klant na die vorige week de winkel in kwam lopen. Ze moet erom lachen. ,,Mensen denken nog steeds dat we alleen geitenwollen sokken verkopen. Maar we verkopen alleen mooie, duurzame kleding. Kleding is belangrijk, vooral voor je zelfvertrouwen. Als iets niet lekker zit of je vindt het niet echt mooi, dan straal je dat uit.’’

Door Anouk Kragtwijka.kragtwijk@hollandmediacombinatie.nl - 8-10-2016, 10:00 (Update 8-10-2016, 11:05)

Lonneke loopt door haar winkel en laat de nieuwe modetrends zien....