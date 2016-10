Vrijheidsdreef gaat dicht voor herplanten

HEEMSTEDE - Maandag gaat de gemeente beginnen met de volgende fase van het werk aan de Vrijheidsdreef. De laatste kastanjes en de stronken worden dan gerooid. Vervolgens wordt de grond verbeterd en klaar gemaakt voor de aanplant van twee rijen met lindes in het midden en een afwisseling van verschillende soorten bomen in de buitenste rijen. Gedurende het werk is de Vrijheidsdreef tot circa februari 2017 geheel afgesloten voor alle verkeer. De voetgangersingang van Groenendaal bij het vrijheidsmonument blijft wel bereikbaar.

Door Sjaak Smakman - 7-10-2016, 14:21 (Update 7-10-2016, 14:21)

De ruim een eeuw oude paardenkastanjes moesten worden gekapt omdat een groot deel was aangetast door de beruchte bloedingsziekte. Na een enquête onder de inwoners besloot de gemeente om meerdere soorten te planten, met aan de binnenkant alleen lindes om het laankarakter van de Vrijheidsdreef te behouden. De verschillende soorten zorgen voor meer biodiversiteit en voor minder kwetsbaarheid als een van de boomsoorten onverhoopt aangetast wordt door een ziekte.

Inwoners kunnen voor 250 euro een nieuwe boom adopteren. Aanvankelijk was dat 500 euro, maar dat bedrag werd in de enquête vaak genoemd als een te grote hobbel. Met een halvering van het bedrag hoopt het college meer liefhebbers te trekken. In ruil voor de 250 euro krijgt de adoptant een certificaat. Er komt geen bordje bij de boom.

Het hout van de omgezaagde bomen wordt onder meer gebruikt voor banken op de Vrijheidsdreef. Met de kap en herplant is een kleine twee ton gemoeid.