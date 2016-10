Iraanse avond met lezing en diner in Haarlem

PR-foto Alexander Reeuwijk tijdens zijn reis door Iran.

HAARLEM - Maak kennis met de cultuur , de keuken en traditionele muziek en dans van Iran zaterdag 29 oktober in wijkcentrum De Ringvaart aan de Floris van Adrichemlaan 98 in Haarlem.

Door Margot Klompmaker - 7-10-2016, 13:48 (Update 7-10-2016, 13:55)

Na het succes van de eerste Perzische avond in mei organiseren Soheila Davoudifar en Alexander Reeuwijk opnieuw een bijenkomst. Soheila bereidt traditionele Perzische gerechten. Alexander vertelt verhalen over zijn reizen door Iran en de rijkdom van de Perzische cultuur. Hij schreef er een boek over: ’Achter de sluier het land; reizen door Iran’. Aanvang 18.30 uur. Kosten bedragen 20 euro voor een driegangendiner (inclusief de lezing , exclusief drank). Aanmelden bij Soheila Davoudifar, via de mail

sdavoudifar@yahoo.com