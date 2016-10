Eis van 6 jaar en tbs voor plegen woningovervallen in Haarlem

AMSTERDAM - De advocaat-generaal bij het gerechtshof in Amsterdam heeft donderdag zes jaar cel en tbs met dwang geëist tegen een 28-jarige man voor het plegen van twee woningovervallen in Haarlem in 2013. De man zou daarbij ernstig geweld hebben gebruikt.

De verdachte was op 10 augustus 2013 een woning binnengedrongen. Hij eiste sieraden van de bewoners, een ouder echtpaar.

De mannelijke bewoner werd met een gebroken glas in het gezicht gestoken toen hij weigerde zijn ring af te geven. Zijn vrouw kreeg een harde vuistslag in het gezicht.

Twee weken eerder had de verdachte ook al toegeslagen in dezelfde buurt in Haarlem.

Het slachtoffer bij deze woningoverval was een 89-jarige man die volgens het Openbaar Ministerie enorm werd toegetakeld. Hij werd twee dagen later door zijn dochters onder het bloed op bed gevonden.

//www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@96234/hoger-beroep-6-jaar/">Lees hier de opvatting van de advocaat-generaal van het openbaar ministerie.