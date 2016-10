Haarlemse capsules geven meer adem

Een overzicht van het Teva-bedrijvencomplex. Aan het donkere gebouw links op de foto zit de nieuwe capsulefabriek voor astma- en COPD-patienten.

HAARLEM - Medicijnfabrikant Teva uit Haarlem groeit tegen de trend in. Donderdag werd bij de multinational in Haarlem een nieuwe medicijnfabriek geopend voor de productie van capsules voor astma - en COPD-patiënten. Terwijl de trend wereldwijd is dat de grote fabrikanten medicijnen steeds vaker in goedkope lonen-landen produceren, in Oost-Europa of in Azië.

Door Arthur de Mijttenaere a.de.mijttenaere@hollandmediacombinatie.nl - 6-10-2016, 21:00 (Update 6-10-2016, 21:00)

Directeur Hans Dalderop prijst zich gelukkig met deze Haarlemse uitbreiding tegen de mondiale trend in.

,,Onze groei komt door onze kenniseconomie die steeds internationaler wordt. Laatst is nog een Italiaanse...