Geschiedenis Festival in Philharmonie: van Charlie Chaplin tot Olympische Spelen

Het Historisch Nieuwsblad presenteert zaterdag 8 oktober (van 8 tot 18 uur) een uniek evenement in de Philharmonie Haarlem.

Door John Oomkes - 6-10-2016, 13:32 (Update 6-10-2016, 13:32)

Zelden is de geboorte van een hele dag vol inleidingen, conferences, workshops en quizzen zo geestdriftig ontvangen als de eerste editie van dit aan de liefde voor historie gewijde festival.

Honderden liefhebbers kunnen zaterdag kiezen uit een veelsoortig aanbod in vijf verschillende zalen, twee lofts en de foyer van de voorheen als Concertgebouw betitelde gehoorzaal.

Snelcursus

De korte colleges en spreekbeurten worden gegeven door historici van zeer verschillende pluimage. Zo staan ’s morgens vroeg om kwart over negen al de Beatrix-biografen Coos Huijsen en Jutta Chorus voor gereed. Op dat zelfde moment kan de bezoeker zich laven aan de inleiding die Matthijs de Ridder over Charlie Chaplin schreef, of het geheugen opfrissen met een snelcursus vaderlandse geschiedenis door Bas Blokker en enkele collegae.

Het Geschiedenis Festival hanteert het blokkenstelsel dat Paul Acket ooit bedacht voor het North Sea Jazz Festival - zij het dat het driedaagse evenement zeker dertien podia telt en een kleine tweehonderd acts naar Nederland haalt.

Met de reputatie van de kopstukken die voor de tweede editie van dit geschiedenis minnende festival naar Haarlem worden gehaald, is niets mis: wat te denken van Alexander Rinnooy Kan (leidt een debat over het begin van het populisme), de vooruitziende blik van Amerikakenners Maarten van Rossem en Frans Verhagen (behandelen de reputatie van Amerikaanse presidenten door de eeuwen heen) of sportkenner Auke Kok (die de Olympische Spelen van 1936 uitlicht)?

Als je dit festival naar je hand wilt zetten, verdient het aanbeveling te klikken naar de site van het blad (www.historischnieuwsblad.nl) en vooraf je route te plannen.

Zelfs dan kun je door de variatie in de war raken.

In de Kleine Zaal wordt de rockopera ’De Witt of Oranje’ over het rampjaar 1672 opgevoerd (rond klokke 15.30 uur) opgevoerd, maar met hetzelfde plezier kun je je storten in een stoomcursus stamboomonderzoek of je wagen aan een speeddate met een of meerdere uitgevers.

Spits en Bolkestein

Verder is het aan te bevelen om je natje en je droogje (de bevoorrading zal beter zijn dan vorig jaar, belooft de organisatie) in de Philharmonie te betrekken, en je als menselijke spons op te stellen.

Een inleiding van radiomaker Frits Spits over de Nederlandse pophistorie is wel zo vermakelijk, en een zeldzaam optreden van Frits Bolkestein - in het kader van een debat wie er ’Fout was tijdens de Koude Oorlog’ - is zo gemist.

Het Historisch Nieuwsblad haalt ook nu historici van naam uit het buitenland. We prijzen Michael Pye met zijn baanbrekende boek over ’Noordzeegeschiedenis’ aan.