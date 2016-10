Kind klem in draaideur zwembad Groenendaal

HEEMSTEDE - Een achtjarig jongetje heeft woensdagavond een half uur met zijn arm klem gezeten tussen de draaideur van zwembad Groenendaal in Heemstede.

Door Annalaura Molducci - 5-10-2016, 20:24 (Update 5-10-2016, 20:24)

Twee brandweerauto’s, een ambulance, een politiewagen en een officier van dienst rukten uit om het kind, dat nogal in paniek was geraakt, te bevrijden. Dat is zonder veel gedoe gelukt volgens een woordvoerder van de Veiligheids Regio Kennemerland. ,,De brandweerlieden hebben met man en macht geprobeerd de deur te forceren en dat ging gelukkig goed. Dat voorkwam dat de...