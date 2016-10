Het Uiltje brouwt nu zijn eigen extreme bier

Foto United Photos/Paul Vreeker Robbert Uyleman (met cap) en Roel Wagemans: ’Vanaf nu doen we het helemaal zelf’.

HAARLEM - De indringende geur van kokende wort, de basis van bier, maakt duidelijk dat dit gerstenat in de maak is in het pand aan de Hofmanweg. Sinds deze week brouwt de Uiltje Brewing Company hier zijn eigen bier.

Door Henk Geist - 5-10-2016, 18:00 (Update 5-10-2016, 18:32)

Daarmee is Haarlem naast Jopen Bier een tweede brouwerij rijker. ,,Het begon ooit als een grapje, thuis eenmalig een biertje brouwen. Maar het is geescaleerd’’, stelt Robbert Uyleman met gevoel voor understatement vast.

In het pand in de Waarderpolder is de afgelopen maanden een...