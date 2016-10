Haarlem weert vieze trucks uit binnenstad en beloont schone

HAARLEM - In 2025 mag er geen vieze bestel- of vrachtwagen de Haarlemse binnenstad meer in. Vanaf volgend jaar worden vieze vrachtwagens steeds vaker geweerd terwijl de schonere varianten worden beloond.

Door Annalaura Molducci - 4-10-2016, 22:00 (Update 4-10-2016, 22:00)

Dat blijkt uit afspraken die de gemeente, wijkraden, ondernemers en brancheorganisaties samen hebben gemaakt. Ze hebben een milieuvriendelijk laad- en losplan gemaakt voor de binnenstad die in 2025 honderd procent duurzaam moet zijn.

De eerste maatregelen moeten volgend jaar al ingaan als de gemeenteraad ermee instemt. Leveranciers die elektrisch rijden of op...