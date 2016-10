Tientallen boetes na controles in Haarlem, Hoofddorp en Velsen-Zuid

ANP

HAARLEM - De politie heeft maandagavond snelheidscontroles gehouden in Haarlem, Hoofddorp en Velsen-Zuid. Er werden tientallen boetes uitgedeeld.

Tussen 19.00 en 21.30 uur werd er gecontroleerd langs de Leidsevaart in Haarlem, hier passeerden 317 voertuigen de controleplaats. In totaal reden 35 bestuurders sneller dan de toegestane 50 kilometer per uur. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 72 km per uur.

Op de Weg om de Noord in Hoofddorp werd tussen 18.45 en 21.30 uur gecontroleerd en passeerden 759 voertuigen de controleplaats. Hier geldt een maximum snelheid van 80 km per uur. In totaal reden 78 bestuurders te snel. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 129 km per uur.

Op de Amsterdamseweg in Velsen-Zuid werd tussen 19.00 en 21.30 uur gecontroleerd, hier passeerden 458 voertuigen de controleplaats. Hier geldt een maximum snelheid van 80 km per uur. In totaal reden 60 bestuurders te snel. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 159 km per uur.

De overtredingen werden fotografisch vastgelegd. De betrokken bestuurders krijgen hun bekeuring thuisgestuurd.