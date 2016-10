Muzikanten blij met Slachthuis

Foto: United Photos/Paul Vreeker Er kwamen zo’n tachtig mensen naar de opening.

HAARLEM - ,,Een half uur voor de opening heb ik het bord boven de ingang nog opgehangen”, vertelt hoofdbeheerder Ronnie Herkenhoff Konersman van het net geopende popcentrum Slachthuis.

Door Nadieh Bindels - 4-10-2016, 22:00 (Update 4-10-2016, 22:00)

„Er moeten nog wat kleine dingen worden gedaan, maar we zijn klaar om te beginnen”, vertelt hij enthousiast. Er is hard gewerkt om het nieuwe popcentrum ’Slachthuis’ van Hart en Patronaat op tijd op orde te krijgen voor de officiële opening afgelopen maandagavond. Het harde werken is beloond. Zo’n tachtig mensen zijn een kijkje komen nemen bij Haarlems nieuwste broedplaats op het Slachthuisterrein.

De locatie van het nieuwe popcentrum is tijdelijk. Het definitieve popcentrum moet in het oude slachthuis verderop op het terrein komen.

De oefenruimtes staan strak in de witte verf. Op de vloeren zijn kleden neergelegd om het wat sfeervoller te maken. Veel muzikanten hebben hun instrumenten meegenomen om samen te jammen en de oefenruimtes in te wijden. „Het is echt mooi geworden en een groot verschil met hoe het er eerst uit zag”, vertelt muzikant Noah Litampha. Hij huurde het gebouw van Slachthuis anti-kraak met zijn band voor het werd verbouwd tot popcentrum. „Toen lekte het dak, deed de verwarming het niet en viel de stroom vaak uit.”

De ruimte waar muzikanten een biertje kunnen drinken is ingericht met tweedehands meubels, die zorgen voor een retro sfeer. En uiteraard kunnen een kast met platen en platenspeler in deze ruimte niet ontbreken.

De directeur van Patronaat, Jeroen Blijleve, is blij met het resultaat. „Ik heb hier van de week met mijn band gespeeld en het geluid is heel goed. Zelfs zo goed dat we er na tien jaar achter zijn gekomen dat we sommige nummers verkeerd spelen.”

Blijleve is tevreden met de locatie die er nu is, maar vindt het belangrijk dat het definitieve popcentrum ook echt van de grond komt. „We willen uiteindelijk een popcentrum waar we het hele spectrum van de Haarlemse muziekscene een plek kunnen bieden. Van scholieren die net beginnen tot bands als Chef’s Special. Daar is deze tijdelijke locatie te klein voor.”

De opening van het popcentrum is precies twee jaar na het debat in de Pletterij over oefenruimtes. Hierna dienden de raadsleden Robbert Berkhout (GL) Jasper Drost (GL) een motie in voor meer oefenruimtes in de stad. „Ik ben blij dat Slachthuis is geopend. Maar wat ons betreft moet het permanente popcentrum er over drie jaar zijn”, aldus Berkhout.