Geld voor een internationale school, stadsbouwmeester en het Vogelhospitaal

HAARLEM - Het college wil geld vrijmaken voor de komst van een internationale school want die is kansrijk. Die school zou in het schooljaar 2017-2018 open moeten gaan.

Door Annalaura Molducci - 4-10-2016, 20:00 (Update 4-10-2016, 20:00)

Zo’n school is aantrekkelijk voor expats wat weer leidt tot het aantrekken van internationaal georiënteerde bedrijven. Dat kost de gemeente de eerste vijf jaar een ton per jaar, blijkt uit de begroting.

Het vogelhospitaal aan de Vergierdeweg dat geldnood heeft, krijgt jaarlijks 25 duizend euro subsidie om gewonde vogels op te vangen, te verzorgen en...