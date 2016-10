Blik, sap- en melkpakken vanaf nu ook in de plastic afvalbak

HAARLEM - Blik en de kartonnen verpakkingen van melk en sap mogen in Haarlem voortaan in de ondergrondse afvalcontainers voor plastic.

3-10-2016

Het lijkt tegenstrijdig, maar de maatregel is bedoeld om de afvalscheiding in Haarlem verder te verbeteren.

Tot nu toe hoorde de lege pakken van vruchtensap, wijn, melk en andere zuivel bij het restafval. Dat gold ook voor conservenblikken, stalen siroopflessen, aluminium folie en -schalen en bijvoorbeeld de cupjes van waxinelichtjes. In andere gemeenten - Velsen bijvoorbeeld - mocht dat al langer bij het plastic. Op deze manier wordt het te recyclen materiaal apart gehouden van het afval dat niet meer is te hergebruiken. Het blik wordt met hulp van magneten later weer tussen het plastic uit gevist.

De verandering in de inzameling loopt synchroon met een publiciteitscampagne die de gemeente Haarlem is gestart over het gescheiden inzamelen van afval onder de titel: ’Wij scheiden ons afval’.

Inmiddels is de gemeente begonnen met het huis aan huis verspreiden van een speciale tas - uiteraard gemaakt van gerecycled materiaal - waarin Haarlemmers bijvoorbeeld plastic, papier of glas apart kunnen houden. Bij de tas is ook een folder verspreid met informatie over welk afval in welke bak thuis hoort.

Via de zogeheten afvalwijzer is op de website van de gemeente Spaarnelanden te zien waar precies welk type ondergrondse inzamelbakken te vinden zijn in Haarlem.

De gemeente kondigt aan meer ondergrondse bakken voor verschillende afvalsoorten te gaan plaatsen. Er loopt verder een onderzoek naar een betere inzameling van gft-afval.