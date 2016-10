Poortjes station Haarlem vanaf 17 oktober echt dicht

HAARLEM - Na enige vertraging worden de poortjes bij NS-station Haarlem nu toch echt afgesloten. Maandag 17 oktober is het zover.

Door Richard Stekelenburg - 3-10-2016, 16:02 (Update 3-10-2016, 16:02)

Vanaf dat moment is toegang tot de perrons en de passantentunnels eronder alleen mogelijk met een geldig vervoersbewijs.

Aanvankelijk zouden de poortjes in Haarlem al in mei worden gesloten. De NS stelde het moment echter keer op keer uit, omdat niet aan alle veiligheidseisen kon worden voldaan. Zo vroeg de brandweer zich af of in geval van calamiteiten mensen tijdig genoeg het stationsgebouw zouden kunnen verlaten met de afgesloten poortjes.

In totaal wil NS 82 stations in Nederland op deze wijze afsluiten. Een goed deel daarvan is inmiddels dicht.

Bezoek

Het blijft overigens mogelijk om de poortjes gratis te passeren voor een kort bezoek aan het station, bijvoorbeeld om iemand uit te zwaaien of voor een boodschap bij een van de winkels in het gebouw. Daarvoor is wel een OV-chipkaart nodig. Wie na het inchecken bij de poortjes binnen 60 minuten weer uitcheckt, ontvangt automatisch het instaptarief terug.