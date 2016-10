Veel politie op de been na bedreiging in Haarlem

Foto’s: Michel van Bergen Bekijk Fotoserie

HAARLEM - De Rijksstraatweg in Haarlem-Noord is maandagmiddag tussen de Planetenlaan en de Nesstraat even afgesloten geweest in verband met een bedreiging. Later was er ook een politieactie op de Vondelweg. Er liepen agenten met kogelwerende vesten rond en er cirkelde een politiehelikopter in de lucht.

Door Jan Balk - 3-10-2016, 15:24 (Update 3-10-2016, 17:00)

Even na 13:30 uur werd de blokkade van de Rijksstraatweg opgeheven. Een woordvoerster van de politie gaf aan dat deze actie te maken had met een bedreiging.

Even later was er opnieuw een politieactie op de Vondelweg tegenover het ziekenhuis. De politiehelikopter heeft ongeveer een uur boven dit gebied gehangen en diverse politievoertuigen stonden in de Roemer Visscherstraat.

Een politiehond stond klaar en agenten in kogelwerende vesten stonden bij een woning. Een persoon is meegenomen naar het politiebureau. Een persoon is uiteindelijk aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De politie meldt het incident op Twitter.