Jongen uit Santpoort bedreigt man in Bloemendaal met neppistool

Foto: ANP

BLOEMENDAAL - Op de Bergweg in Bloemendaal heeft een zeventienjarige jongen uit Santpoort zondagmiddag een 31-jarige man bedreigd met een nepvuurwapen. Het zogenoemde balletjespistool is in beslag genomen en de verdachte werd aangehouden.

Door Jan Balk - 3-10-2016, 14:55 (Update 3-10-2016, 14:55)

Na een melding over de bedreiging was de verdachte weggereden op zijn scooter. Later werd hij alsnog aangetroffen op de Duinlustweg in Overveen. De ouders van de jongen zijn op de hoogte gebracht van de aanhouding.