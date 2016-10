Man onwel door mysterieuze ‘gaslucht’ in Haarlem

HAARLEM - In de Papaverstraat in Haarlem is een man maandag naar het ziekenhuis gebracht omdat hij onwel was geworden. Het vermoeden bestond dat dit was gekomen door gas.

Door Jan Balk - 3-10-2016, 13:34 (Update 3-10-2016, 13:34)

Brandweerlieden zijn vervolgens de woning ingegaan om metingen te verrichten. Maar er werd uiteindelijk geen gaslucht aangetroffen.