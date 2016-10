Joost Swarte wordt hoofdredacteur internationaal striptijdschrift

Joost Swarte met zijn nieuwe tijdschrift Scratches

HAARLEM - Tekenaar Joost Swarte wordt hoofdredacteur van een nieuw internationaal striptijdschrift, een grootformaat jaarboek genaamd ’Scratches’.Het Engelstalige blad is bedoeld om Nederlandse en Vlaamse striptekenaars wereldwijd onder de aandacht te brengen. De eerste uitgave van Scratches verschijnt 7 oktober. Daarin ook aandacht voor mondiale grootheden als Robert Crumb en Art Spiegelman.

Door Jaap Timmers - 1-10-2016, 17:11 (Update 1-10-2016, 17:53)

Hij publiceert veelvuldig in Amerikaanse weekblad The New Yorker. Zijn verhalende tekeningen gaan al een tijdje de hele wereld over. Joost Swarte (Heemstede, 1947) geeft zijn naam aan het mondiale...