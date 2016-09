Eindelijk ruimte genoeg voor woonwinkel

Foto United Photos/Paul Vreeker Jasper de Zwart - met vinger in het verband - in zijn vernieuwde winkel die gisteren nog lang niet af was.

HEEMSTEDE - De ingrijpende verbouwing van verfhandel Ree in Heemstede kostte eigenaar Jasper de Zwart vrijdag bijna een wijsvinger. ,,Er werd een pallet gedropt en daar zat mijn vinger onder. Nu zit ik met een verbrijzeld kootje en acht hechtingen.’’

Door Judy Nihof - 1-10-2016, 7:12 (Update 1-10-2016, 9:15)

Het ongeluk tekent de hectiek in het pand aan de Binnenweg, waar vrijdag tot in de late uurtjes is doorgewerkt om ’Home Made By_ Ree’ zaterdag 1 oktober te kunnen openen.

De Zwart (37) liep al heel lang rond met plannen om het...