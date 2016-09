Tieners bivakkeren voor Bars and Melody

Fot United Photos/Remco van der Kruis Fans van Bars and Melody staan in de rij te wachten tot ze het Patronaat binnen mogen.

HAARLEM - De stoep van het Patronaat werd vrijdag vanaf een uurtje of elf gekaapt door een groep jonge tieners. Dit alles om helemaal vooraan te kunnen staan bij het optreden van Bars and Melody, een Brits duo dat mierzoete liedjes rapt en zingt over ’niet pesten’ en ’in jezelf geloven’.

Door Maarten Claus - 30-9-2016, 19:56 (Update 30-9-2016, 19:56)

Het duo, bestaande uit de achttienjarige Leondre Devries (Bars) en zestienjarige Charlie Lenehan (Melody), brak door via de talentenshow Britain’s Got Talent 2014. Na het zien van de auditie drukte jurylid...