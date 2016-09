Cricketclub Rood en Wit krijgt eigen veld

HAARLEM - De Haarlemse cricketclub Rood en Wit krijgt een eigen cricketveld op het sportcomplex Eindenhout aan de Spanjaardslaan. De gemeenteraad is akkoord met een voorstel om de club een veld van een ton te geven.

Door Annalaura Molducci - 30-9-2016, 17:31 (Update 30-9-2016, 17:31)

Er wordt nu al jaren gespeeld op de voetbalvelden van de koninklijke HFC Haarlem. Maar dat is een probleem omdat er veel wordt gevoetbald. Daarom kwamen woordvoerders van de voetbalclub en de cricketclub de raadsleden in juli in de commissie samenleving overtuigen van hun probleem.

Toevallig had...