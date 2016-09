Weer komt Anja (74) ten val over de boomstronken

HAARLEM - Het was een flinke smak, afgelopen zondagavond. Toen kwam Anja (74) ten val op de stoep in de Anslijnstraat in Haarlem. Ze struikelde over een boomstronk. Gezicht flink beschadigd, bril kapot.

Door Henk Geist - 30-9-2016, 20:54 (Update 30-9-2016, 20:54)

,,Ik was op weg naar de sigarenman. Het was al donker. Jonge, jonge, die stronken. Ik had wel een hersenschudding kunnen oplopen of mijn schouder of heup kunnen breken. Dan was ik in de aap gelogeerd.’’

Het was niet de eerste keer dat ze ten val kwam. Het was haar...