De keuze is reuze op de Bokbierdag

Ruimte zat voor bungalows op het Zandvoortse strand

Op het noordstrand van Zandvoort mogen strandbungalows worden gebouwd. Daar stemde de Zandvoortse gemeenteraad mee in. Of ze ook op het zuidstrand mogen komen, is nog onzeker. Zandvoorters hikken nogal aan tegen het idee van een volgebouwd strand. Maar er is wel behoefte aan dergelijke permanente bungalows. Daarvoor is ook ruimte genoeg langs het Zandvoortse strand.