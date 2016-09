Haarlem krijgt treinprimeur met nieuw beveiligingssysteem

HAARLEM - 185 jaar nadat de Arend als eerste Nederlandse trein in Haarlem arriveerde staat de stad opnieuw een belangrijke primeur te wachten. Vanaf 2024 wordt in deze regio een revolutionair beveiligingssysteem ingevoerd waarmee treinen veiliger en veel dichter op elkaar kunnen rijden.

Door Jacob van der Meulen - 30-9-2016, 20:00 (Update 30-9-2016, 20:00)

De komende jaren wordt het hele Nederlandse spoorwegnet voorzien van een nieuw Europees beveiligingssysteem ERTMS.

Haarlem en de noordelijke Randstad is door het kabinet aangewezen als eerste gebied waar ERTMS wordt aangelegd. In de jaren erna wordt het systeem over...