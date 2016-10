Klimaatneutraal huis in Haarlem-Noord

HAARLEM - De stapel oude dakpannen in de voortuin van de Romeinenstraat 20 verwijst naar een ingrijpende klus achter op het huis.

Door Annemieke Windtstadsredactie@haarlemsdagblad.nl - 1-10-2016, 15:02 (Update 1-10-2016, 15:02)

Bewoner Tom Keppens heeft zijn huis energieneutraal gemaakt. ,,Dat wilde ik al doen sinds ik hier twee jaar geleden kwam wonen. Het is mijn eerste eigen huis en ik vind het belangrijk om wat aan duurzaamheid te doen. Het heeft even geduurd, maar nu is het afgerond.”

Tijdens de open middag in zijn huis gisteren kwamen buurtbewoners en vertegenwoordigers van de...