Grote Houtstraat in Haarlem met verf besmeurd

Foto: Facebook Politie Haarlem

HAARLEM - De Grote Houtstraat in Haarlem is in de nacht van donderdag op vrijdag met verf besmeurd. Eén jongen van zeventien is aangehouden.

Door Jan Balk - 30-9-2016, 8:53 (Update 30-9-2016, 9:49)

Drie jongens fietsten midden in de nacht hard weg over de Grote Houtstraat. Eén van hen had net een verfblik door de lucht gesmeten. Het drietal en een vierde jongen werden achterhaald en staande gehouden door de politie.

De politie meldt op Facebook dat de vier jongens eerder in een bouwsteiger waren geklommen. Eén van hen had een blik verf bemachtigd. Met de inhoud van het blik werd zo'n 25 meter van de winkelstraat besmeurd.

De aangehouden zeventienjarige jongen wordt ervan verdacht de verf te hebben verspreid en is ingesloten voor verder onderzoek. De andere drie tieners kregen een boete van 99 euro omdat ze in de steiger waren geklommen.

Een reinigingsploeg van de gemeente heeft de openbare weg zo goed als mogelijk schoongemaakt. De gemaakte kosten worden mogelijk verhaald op de verdachte.