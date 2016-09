Syriërs met kind op komst hebben een huis

HAARLEMHAARLEM - Het jonge stel Mohammed Alhmoi (29) en Lujain Alksh (21), vluchtelingen uit Syrië die in de Koepel in Haarlem wonen, heeft een huis in Haarlem.

Door Annalaura Molducci - 29-9-2016, 19:45 (Update 29-9-2016, 19:45)

Dat zegt hun vriendin, Reini Elkerbout die het stel tijdelijk onderdak wilde bieden omdat Lujain zwanger is. Dat stuitte op allerlei bureaucratische bezwaren en voorwaarden van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers...