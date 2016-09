Twee miljoen naar hulp in huis

HAARLEM - De nieuwe werkwijze voor het leveren van hulp in de huishouding kost de gemeente tussen de anderhalf tot twee miljoen extra. Haarlemmers krijgen hun hulp nu weer in uren uitgedrukt en niet meer in termen van ’een schoon en leefbaar huis’.

Door Annalaura Molducci - 29-9-2016, 22:00 (Update 29-9-2016, 22:00)

Begin deze maand hebben zo’n 3.500 Haarlemmers die nu huishoudelijke ondersteuning krijgen een brief van de gemeente gekregen waarin een nieuw onderzoek wordt aangekondigd. Daarbij gaat de gemeente exact in kaart brengen hoeveel uren hulp per week iemand nodig...