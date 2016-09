Jopen Adriaan ’s werelds beste witbier

HAARLEM - Het beste witbier ter wereld komt uit Haarlem. Jopen Adriaan Wit wist deze prestigieuze titel binnen te slepen op The World Best Beers 2016 die in Londen werd gehouden.

Door Henk Geist - 29-9-2016, 16:12 (Update 29-9-2016, 16:12)

De jury van de World Beer Awards 2016 is vol lof over Jopen Adriaan Wit. ’Lekker fruitig, kruidig en een zeer uitnodigende neus. Bevat alle smaken die men verwacht in een witbier. Uitstekend bier!’, aldus het juryrapport. De prestigieuze biercompetitie wordt ieder jaar georganiseerd. Een internationale en zeer gerespecteerde jury heeft de bieren blind geproefd, zonder enige informatie over de afkomst van het bier.

Dit zomerse witbier (5%) van Jopen, vernoemd naar molen De Adriaan aan het Spaarne, bevat niet alleen tarwe en haver, maar ook een kruidenmelange met onder andere Curaçaoschillen en korianderzaad.

Jopen wist daarnaast nog vier bekroningen binnen te halen. Jopen Koyt, Jopen Hoppenbier, Jopen Johannieter en Jopen Frans Hals werden in hun categorie benoemd tot ’Country’s Best’, dus het beste bier dat in die categorieën in Nederland wordt gebrouwen.