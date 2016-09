Getuigen gezocht van mishandeling in Haarlem

Foto: Politie

HAARLEM - In de Kruisstraat in Haarlem heeft onlangs midden in de nacht een mishandeling plaatsgevonden bij de HEMA. De politie meldt donderdag dat er gezocht wordt naar getuigen van het incident.

Door Jan Balk - 29-9-2016, 15:44 (Update 29-9-2016, 15:44)

Een 31-jarige Haarlemmer liep in de nacht van zaterdag 10 op zondag 11 september om 05:00 uur met zijn vrienden over de Kruisstraat. Op dat moment waren meerdere personen bezig met het stuk gooien van glas. Daarnaast werd er ook tegen fietsen geschopt.

De vriendin van de Haarlemmer zei hier iets van waarop er over en weer werd geschreeuwd. Een van de jongemannen uit een groep van ongeveer tien mensen sloeg de Haarlemmer vervolgens in zijn gezicht. Het slachtoffer viel op de grond.

Kort daarop werd de Haarlemmer door iemand anders uit de groep ook hard in zijn gezicht geslagen. Het slachtoffer moest voor behandeling naar het ziekenhuis. De politie heeft tevergeefs gezocht naar de groep.

In de groep bevonden zich onder meer een persoon met een lippiercing en een meisje. De jongeman, die de Haarlemmer de tweede keer een vuistslag gaf, is tussen de zestien en 25 jaar oud. De ongeveer 1 meter 65 lange donkerharige verdachte heeft een licht getinte huidskleur en een normaal postuur. De groep zou zijn weggelopen in de richting van het station.