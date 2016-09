Malafide klusjesmannen actief in Haarlem

HAARLEM - De politie waarschuwt inwoners van Haarlem voor een groep buitenlandse klusjesmannen die in de regio actief zijn. De klussers leveren vaak slecht werk af, vragen te veel geld voor hun diensten en bedreigen soms hun klanten.

De afgelopen week zijn deze malafide klussers onder andere in Haarlem gesignaleerd. De politie adviseert nooit in zee te gaan met deze Engelssprekende klussers.

Het gaat om personen die aan de deur hun diensten aanbieden zoals het schoonmaken of renoveren van de gevel of dak, ophogen van de oprit of de voortuin en andere tuinwerkzaamheden. Bewoners wordt verteld dat bijvoorbeeld hun dak onderhoud nodig heeft en vervolgens worden de slachtoffers hoge rekeningen gepresenteerd die contant betaald moeten worden. Ook wordt het werk dikwijls niet afgemaakt.

Dergelijke klussers duiken geregeld op verschillende plekken in het land op, de politie is vaak niet in staat om in te grijpen omdat er geen strafbare feiten worden gepleegd.