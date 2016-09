Vrachtwagen in brand op afgesloten terrein in Haarlem

Foto: Michel van Bergen Bekijk Fotoserie

HAARLEM - Een kleine vrachtwagen is in de nacht van woensdag op donderdag beschadigd geraakt door een brand. De autobrand aan de Vlaamseweg in Haarlem werd rond half een ontdekt waarop direct de brandweer werd gealarmeerd. De vrachtwagen stond op het afgesloten terrein van de Dekatuin.

Omdat het hek gesloten was zijn brandweermannen via een buis de sloot overgelopen waarna ze de brand konden blussen. Politieagenten hebben het gebied rond de wagen vervolgens met lint afgezet omdat er mogelijk sprake van brandstichting is. Medewerkers van de Forensische Opsporing gaan op een later moment onderzoek doen om de toedracht te achterhalen.