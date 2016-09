Pakket maatregelen moeten provinciekantoor Zijlweg leefbaarder maken

Archieffoto United Photos Maatregelen moeten de woonsituatie verbeteren.

HAARLEM - Een pakket maatregelen moet de woonsituatie in het voormalige provinciekantoor aan de Zijlweg in Haarlem leefbaarder maken. Maar bewoners hebben nog zo hun twijfels.

Door Jacob van der Meulen - 28-9-2016, 17:19 (Update 28-9-2016, 17:24)

Na harde kritiek van studenten en statushouders over de woonsituatie in het gebouw zijn de verhuurder en de gemeente in actie gekomen. Gebouwbeheerder Van der Huizen heeft bekendgemaakt dat de verschillende groepen gebruikers - studenten, Oost-Europese arbeidsmigranten en statushouders - hun eigen verdiepingen krijgen. Via interne verhuizingen wil Van der Huizen dat bereiken.

Verder is er een...