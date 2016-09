Rechtszaak fietspad Waterleidingduinen: ’Kaal zand is ook grijs duin’

Archieffoto De Amsterdamse Waterleidingduinen.

HAARLEM - Soms is de natuur centimeterwerk. Dat bleek dinsdag tijdens de rechtszaak in Haarlem over de komst van een fietspad door de Amsterdamse Waterleidingduinen. Het verzet tegen dit pad gaat inmiddels z’n achtste jaar in.

Door Margot Klompmakerm.klompmaker@hollandmediacombinatie.nl - 28-9-2016, 9:00 (Update 28-9-2016, 9:00)

De Stichting Natuurbelang van Harry Hobo uit Heemskerk had de gemeente Zandvoort voor de rechter gedaagd, omdat die vergunning voor het pad heeft verleend. Ook de provincie Noord-Holland zat er, omdat die toestemming heeft gegeven.

Volgens Hobo is de aanleg van het fietspad desastreus voor de kwetsbare...