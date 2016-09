Sociaal wijkteam tegen paarse krokodil in Zandvoort

ZANDVOORT - Zandvoort wil in navolging van tal van andere gemeenten een zogeheten sociaal wijkteam gaan formeren. Zo’n team helpt inwoners op een laagdrempelige manier bij vragen over onder meer welzijn, zorg en vrijwilligerswerk.

Door Richard Stekelenburg - 27-9-2016, 14:06 (Update 27-9-2016, 14:20)

Het wijkteam is onder meer ook bedoeld om de zogenoemde ’paarse krokodil’ te bestrijden: de bureaucratie en regelzucht waar mensen al gauw tegen aanlopen als ze bij de overheid aankloppen.

Problemen oplossen

Het Sociaal Wijkteam kijkt samen met bewoners naar hoe problemen opgelost kunnen worden en of familie, vrienden of buren hierbij kunnen helpen. Het kan dan gaan over een financieel probleem, werkloosheid, of over een opvoedingsvraag. Maar het kan ook een ondersteuningsvraag zijn op het gebied van wonen, welzijn of zorg.

Bij het samenstellen van het team en het formuleren van de taken wil Zandvoort met name kijken naar de ervaringen in Haarlem. Met die gemeente werkt het nu al nauw samen op het gebied van welzijn en zorg. Haarlem heeft in totaal acht sociale wijkteams.

Die nauwe samenwerking met Haarlem is trouwens iets dat tot een van de te verbeteren punten heeft gezorgd: omdat de uitvoering van de wmo en sociale zaken naar Haarlem is overgeheveld, is de afstand voor de Zandvoorter tot deze ondersteuning letterlijk een stuk groter geworden.

Het instellen van een sociaal wijkteam kost wel wat. Het college van B en W en Zandvoort gaat uit van een bedrag van 813.625 euro