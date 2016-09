Motorrijder gewond bij ongeluk in Haarlem, voorbijganger opgepakt

Pestkoppen niet op cursus

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) denkt erover bedrijven met een cultuur van pesten en andere ongewenste omgangsvormen een cursus op te leggen. Hij bekijkt momenteel of een proef hiermee juridisch en in de praktijk kan werken. De cursus is een mogelijke nieuwe manier om in te grijpen en de achterliggende oorzaken aan te pakken. Het moet de bazen helpen het gedrag en de cultuur te veranderen. Niemand zal pesten op de werkvloer billijken, maar of een cursus het juiste antwoord is? Pestkoppen moeten niet op cursus, maar gewoon geschorst of ontslagen worden.