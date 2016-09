Haarlemmerliede-raadslid Nel Breed ’terug naar de huiskamer’

...’Het was machtig interessant..’

HALFWEG - Na zesenhalf jaar zwaait Nel Breed (69) dinsdagavond af als gemeenteraadslid voor de VVD in Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Privéomstandigheden vragen meer tijd in de thuissituatie, zo laat ze weten. Het is niet meer te combineren met het raadswerk. Ze draagt het stokje daarom over aan Henk Mikkers, die al enige tijd als raadscommissielid actief is.

Door Richard Stekelenburg - 27-9-2016, 7:46 (Update 27-9-2016, 7:46)

’De uit de huiskamer weggetrokken politica’, zo typeert Nel Breed zichzelf in de haar typerende bescheidenheid. ,,Maar dat is echt zo! En dat kan ook...