Het wordt er niet saaier op met Jos

Archieffoto Johan Westra Burgemeester Jos Wienen gaat met ambtsketen en al te water in een milieuproject van kunstenares Sarah Cameron.

KATWIJK - Van een geheelonthouder, die ook het gebruik van een jointje ten strengste afwijst en lid was van de bestuur van de Evangelische Omroep, gaat het hart van een Haarlemmer niet bij voorbaat sneller kloppen. Maar het beeld van een behoudende moralist zullen we de komende tijd bij moeten stellen, zo blijkt tijdens een bezoek aan het afscheid van Jos Wienen in Katwijk.

Door Jacob van der Meulen - 21-9-2016, 17:00 (Update 21-9-2016, 17:05)

,,Een zware jongen in een modern jasje’’, noemt Gerrit Goedhart, voorzitter van de burgemeesterskring Holland Rijnland waaronder Katwijk...