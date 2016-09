Speciale bus voor ouderen stapje dichterbij

Met zo'n bus kunnen senioren uitstapjes maken naar bijvoorbeeld een winkelcentrum, tuincentrum of museum. Vrijwilligers begeleiden hen daarbij. Haarlemmers Theo Panneman en Hans de Graaf proberen zo'n busproject met hulp van het Nationaal Ouderenfonds van de grond te tillen. ,,Ons doel is volgend jaar te beginnen'', zegt Panneman. Drie jaar geleden presenteerde het koppel al een plan voor een bus voor ouderen: de Haarlem-Sjopper. Volgens Panneman en De Graaf, die beiden in de ouderenzorg werken, hebben senioren grote behoefte aan vervoer dat niet alleen goedkoper is, maar ook meer service biedt dan het huidige ouderenvervoer. In 2014 strandde hun initiatief voor de Haarlem-Sjopper toen bleek dat de gemeente Haarlem geen mogelijkheid zag om de benodigde subsidie van een ton te verstrekken. Den Helder De hoop is nu gericht op het Nationaal Ouderenfonds, dat al op tachtig plaatsen in Nederland voor BoodschappenPlusbussen heeft gezorgd. In Noord-Holland rijden deze bussen onder meer in Beverwijk, Bergen, Den Helder, Heerhugowaard en Amstelveen. Het Nationaal Ouderenfonds helpt initiatiefnemers pas aan een bus als ze met een goed onderbouwd plan komen. Panneman: ,,Een belangrijke voorwaarde die het fonds stelt, is dat we samenwerken met partners in de stad, zoals Buuf en Haarlem Effect.'' Na een jaar moet de bus op eigen benen staan. ,,Er zijn verschillende manieren om inkomsten te genereren'', aldus Panneman. ,,Via reclame op de bus bijvoorbeeld. En misschien moeten we mensen de mogelijkheid bieden om 'vriend' te worden van de BoodschappenPlusBus voor een bepaald bedrag per maand.'' De opzet van de BoodschappenPlusBus wijkt af van de oorspronkelijke busplannen van Panneman en De Graaf. Het koppel wilde hun Haarlem-Sjopper via een dienstregeling laten rijden. De Haarlemmers dachten daarbij in eerste instantie aan een vaste lijn van Schalkwijk naar het centrum. Een BoodschappenPlusBus kent geen dienstregeling. Schitteren Volgens Panneman snakken veel ouderen ernaar om er samen met anderen op uit te gaan. Hij merkt het bij zijn eigen cliënten in de thuiszorg. ,,Veel mensen zitten maar thuis. We verwijzen mensen die erop uit willen soms door, onder meer naar de Zonnebloem. Af en toe nemen wij zelf een oudere mee, naar het strand bijvoorbeeld. Dan zie je die ogen schitteren.''