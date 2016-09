Gewaardeerd buurtcentrum moet weg

HAARLEM - Het door vrijwilligers opgezette buurt-, fitness- en bokscentrum aan de Hannie Schaftstraat in Haarlem gaat binnen enkele maanden dicht. Het gebouw wordt gesloopt voor woningbouw.

Door Jacob van der Meulen - 20-9-2016, 7:00 (Update 20-9-2016, 7:59)

Dat het gebouw in de Slachthuisbuurt tegen de grond zou gaan was al langer bekend, maar nu is ook duidelijk geworden dat het lastig wordt een alternatief onderkomen voor het alom toegejuichte initiatief te vinden. De vrijwilligers denken dat de overlast van jongeren op straat weer terug zal komen en ook andere bewoners een laagdrempelige...