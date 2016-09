Heemstede doet proef met bakjes voor keukenafval

HEEMSTEDE - Zo’n 250 bewoners van de Geleerdenwijk hebben maandag keukenafvalbakje gekregen. Met de actie wil de gemeente het scheiden van dit afval stimuleren.

Door Sjaak Smakman - 19-9-2016, 15:50 (Update 19-9-2016, 16:46)

De gemeente gaat over twee maanden naar de bevindingen. Enerzijds is de proef bedoeld om meer inzicht te krijgen in het scheidingsgedrag van inwoners, anderzijds hoopt de gemeente dat inwoners zich bewuster worden van het belang van het scheiden van organisch keukenafval.

Er zijn drie bakjes uitgedeeld: een bakje waarin een papieren zak geplaatst wordt, een bakje met een koolstoffilter en een kleiner formaat bakje voor op het aanrecht. Hierin kunnen inwoners schillen, broodkapjes, kippenbotjes en al het overige organische afval apart houden van het restafval. Het bakje kan dan later worden geleegd in de GFT-rolemmer of GFT-verzamelcontainer.

Uiteindelijk doel is om dit waardevolle afval niet meer te verbranden bij het restafval maar te recyclen tot nieuwe producten, met name compost. GFT is dan letterlijk het begin van iets moois.

Via de facbookpagina ’beginvanietsmoois’ kunnen de deelnemers aan de proef én alle andere Heemstedenaren ervaringen uitwisselen, vragen stellen en tips delen. Half november ontvangen de deelnemers aan de proef een vragenlijst. Deze informatie gebruiken de gemeente en Meerlanden om te bepalen hoe ze verder gaan.

Volgens sorteergegevens is nu bijna 40 procent van het restafval GFT. Tuinafval wordt meestal wél apart gehouden, maar keukenafval niet.