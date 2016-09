Brandweer start reddingspoging voor koppige kat in Bentveld

Rowin van Diest Bekijk Fotoserie

BENTVELD - De brandweer is zondagmiddag op de Duindoornlaan in Bentveld in actie gekomen voor een tegendraadse kat, die weigerde de boom uit te komen.

Door Internetredactie - 18-9-2016, 16:45 (Update 18-9-2016, 18:46)

Buurtbewoners hadden rond kwart voor drie de brandweer gebeld omdat de kat al drie dagen in een boom zou zitten. De brandweer kwam met een ladderwagen ter plaatse om het dier eruit te halen.

De eerste keer leek de poging meteen te gaan lukken. De brandweerman kon de kat vastpakken, maar toch wist de kat uit zijn handen te komen en zocht het beestje het hogerop in de boom.

Met rust laten

Na een volgende poging liep de kat via de takken over naar een andere boom. Om bij de andere boom in de buurt te komen, moest de ladderwagen verplaatst worden waarna een volgende poging gedaan kon worden.

Ook bij de pogingen hierna had de kat geen zin om zich te laten vangen en liep het huisdier steeds weg als de brandweerman te dichtbij kwam. Uiteindelijk werd besloten om de kat voorlopig maar weer even met rust te laten en af te wachten of hij zelf uit de boom komt.

Als de kat maandag nog steeds in de boom zit, mogen de buurtbewoners de brandweer opnieuw bellen.