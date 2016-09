De bij elkaar gelogen beelden van Helmuth van Galen

Foto United Photos/Paul Vreeker Helmuth van Galen: ,,Bij mij is alles horizontaal.’’

HAARLEM - Helmuth van Galen is een beeldend kunstenaar die zijn sporen in het Haarlemse in de loop der jaren ruimschoots heeft verdiend. Dan gaat het niet alleen over de schilderijen die hij maakt, maar bijvoorbeeld ook over zijn rol als algemeen coördinator in de Vishal, waar hij rond de millenniumwisseling bij betrokken was.

Door Nuel Gieles - 18-9-2016, 16:27 (Update 18-9-2016, 16:27)

Veertien jaar maakte hij in totaal deel uit van het bestuur van kunstenaarsvereniging De Vishal aan de Grote Markt. Net als Kunstlijnvoorzitter Joke Breemouer en Harry Swaak, veelzijdig...