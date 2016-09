Reddingsbrigade Zandvoort: conflict zelf oplossen

Archieffoto Het werk bij de ZRB gaat door, terwijl het rommelt binnenshuis.

ZANDVOORT - De Zandvoortse gemeentepolitiek ziet nog geen reden om in te grijpen bij de reddingsbrigade van de badplaats. Alleen de PvdA en Sociaal Zandvoort vinden dat het hoog tijd is voor een onafhankelijk onderzoek.

Door Annemieke Windt - 16-9-2016, 15:52 (Update 16-9-2016, 17:54)

De partijen zijn bang dat door het slepende conflict tussen het bestuur van de reddingsbrigade en een grote groep vrijwilligers die de post op het noordelijk deel van het strand bemannen, de veiligheid op het strand in het geding komt.

Volgens burgemeester Niek Meijer zijn er nog geen signalen dat de activiteiten van de reddingsbrigade tot onveilige situaties op het strand hebben geleid. ,,Ik hou een vinger aan de pols. Daarbij heb ik niet alleen contact met het bestuur, maar ook met anderen. Er is nog geen reden om nu in te grijpen.”

Onrust

Voorzitter Jan Hein Carree van de reddingsbrigade benadrukte tijdens de vergadering van de raadscommissie dat het om een ’interne kwestie’ gaat. ,,Operationeel is er niets aan de hand. Beide posten op het strand zijn open.”

Het is al maanden onrustig bij de reddingsbrigade. Eerder dit jaar werden twee vrijwilligers die bij de Post Noord werkten uit de vereniging gezet, hoewel beiden in het dagelijks leven professioneel hulpverlener zijn.

Dat leidde tot grote onrust onder de vrijwilligers van die post, die zich niet herkenden in de beschuldiging van het bestuur dat het dagcommandanten zich schuldig zouden hebben gemaakt aan intimidatie.

Eerder deze week kondigden vier dagcommandanten van die post aan dat ze hun werk niet meer willen voortzetten, omdat ze het niet eens zijn met de handelswijze van het bestuur.

Eigen onderzoek

Dat het rommelt bij de reddingsbrigade is de andere partijen inmiddels ook wel duidelijk. ,,U heeft een issue”, reageerde CDA-voorman Kees Mettes op Carree. ,,Heeft u hierbij steun nodig en waar denkt u dan aan?” De VVD houdt het op ’wat gedoe’ en vindt een onderzoek op initiatief van de gemeenteraad nu niet nodig.

Het bestuur heeft ondertussen zelf een bureau in de arm genomen om uit de conflictsituatie te komen. Meijer wil dat traject een kans geven voor de gemeente in actie komt.

,,We moeten dat tijd geven. Het hoogseizoen is bijna voorbij en nu breekt ook de tijd voor het bureau aan om aan de slag te gaan. Ik houd dat in de gaten. In december kom ik met een memo over de kwestie.”