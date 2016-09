Mistgordijn rond ommetje Alverna

foto sjaak smakman Het schuifhek en het hek dat de bewoners hebben geplaatst.

HEEMSTEDE - De toekomst van het ommetje-Alverna blijft voorlopig nog in nevelen gehuld. Het is zelfs niet zeker of de gemeenteraad eind deze maand een besluit neemt over de openbaarheid van de overweg, zoals wel de bedoeling is.

Door Sjaak Smakmans.smakman@hollandmediacombinatie.nl - 16-9-2016, 16:27 (Update 16-9-2016, 16:27)

Na de uitspraak van de Raad van State dat de overweg openbaar is, besloten ProRail en de bewoners van de Laan van Alverna nog een laatste poging te wagen om de overweg dicht te houden: ze vroegen de gemeenteraad de overweg aan de openbaarheid...