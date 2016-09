Parkeren per minuut in alle garages

HAARLEM - In alle Haarlemse parkeergarages wordt het betaald parkeren per minuut ingevoerd. Dat gebeurt nog voor de kerstdagen.

Door Annalaura Molducci a.molducci@hollandmediacombinatie.nl - 16-9-2016, 14:50 (Update 16-9-2016, 14:50)

Volgens wethouder Cora-Yfke Sikkema (GroenLinks) is een experiment in parkeergarage De Kamp goed geslaagd. Daarom wil ze het systeem snel invoeren in alle gemeentelijke parkeergarages.

Vijf jaar geleden diende Sander van den Raadt van Trots Haarlem een motie in waarin hij vroeg om het betaald parkeren per minuut. Hij kreeg steun van de gemeenteraad. Vervolgens duurde het jaren voordat een experiment van start ging. Van den Raadt is erg blij dat het een succes is en dat het systeem nu ook wordt ingevoerd in de andere garages.

Het betaald parkeren per minuut is geëvalueerd. Bezoekers aan de garage bleken niet speciaal voor De Kamp te hebben gekozen maar waren aangenaam verrast dat ze per minuut konden betalen.

Het kost de gemeente geen geld en kan makkelijk in andere garages worden ingevoerd omdat die allemaal gemeentelijk eigendom zijn, zegt een woordvoerster van de gemeente. ,,In Utrecht gebeurt het in maar één parkeergarage. In Amsterdam zit QPark, die wil het niet omdat het ze opbrengst kost, stelt de woordvoerster. ,,Dit is één van de quick wins van moderner parkeren. Daarom wachten we niet eindeloos maar pakken we door.”

,,De kosten vallen mee. De software hebben we al voor parkeergarage De Kamp ontwikkeld. Er moeten wat borden worden aangepast en er is meer wisselgeld nodig. Het avondtarief blijft. In alle parkeergarages behalve de Appelaar geldt van 19 tot 9 uur een tarief van 2,88. In de Appelaar is het avondtarief van 23 tot 9.